Dankzij HLN kan u dit seizoen al tijdens de JPL-matchen hoogtepunten bekijken

28/07/17 - 20u10

Dit seizoen zal Het Laatste Nieuws de live verslaggeving van de matchen in de Jupiler Pro League naar een nóg hoger niveau tillen. In de HLN-app en op HLN.be zullen de voetbalfans al tijdens de matchen betwistbare fases, (rode) kaarten en goals kunnen herbekijken met HLN Instant Replay.

HOE GAAT U TE WERK?

ABONNEES:



1. Download de HLN app

2. In de live bij elke wedstrijd vind je een link Goals en Hoogtepunten en dit tot een uur na de wedstrijd.

3. Log in als abonnee en bekijk de Instant Replay-video's



Het is ook mogelijk om PUSHBERICHTEN te ontvangen bij elk nieuw hoogtepunt. Daarvoor ga je in de app naar 'instellingen' en selecteer je de club(s) van je voorkeur.



GEEN ABONNEE? Neem dan een seizoenpas voor €4 i.p.v. 7,99€. SMS GOAL naar 3053.