Dankzij HLN kan u dit seizoen al tijdens de JPL-matchen hoogtepunten bekijken

Door: redactie

28/07/17 - 06u00

© PHOTO NEWS.

Komend seizoen zal Het Laatste Nieuws de live verslaggeving van de matchen in de Jupiler Pro League naar een nieuw niveau tillen. In HLN-app en op HLN.be zullen de voetbalfans al tijdens de matchen kansen, betwistbare fases en goals kunnen herbekijken met HLN Instant Replay.

Twijfelt u vanaf de tribune of de scheidsrechter een strafschop had moeten fluiten of een doelpunt had moeten afkeuren? Komend seizoen zal u sneller dan ooit een antwoord krijgen op dergelijke vragen. In de HLN-app krijgt u de kans om uw favoriete team(s) te volgen en gratis pushberichten te ontvangen bij elke nieuwe video. U zal de video's bovendien ook in onze LIVE verslaggeving bij elke wedstrijd op onze mobiele website kunnen vinden.



Als abonnee van HLN bekijkt u gratis elke HLN Instant Replay-video tijdens en tot een uur na de wedstrijd. Mensen die geen abonnement hebben, kunnen een seizoenpas nemen voor 4 euro (in plaats van 7,99 euro) door GOAL te sms'en naar 3053. Voetbalplezier gegarandeerd!