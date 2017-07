Anderlecht-fans, neem de hond niet mee naar de Bosuil!

Frank Eeckhout en Pieter-Jan Calcoen

Honden, cavia's of papegaaien: ze zijn straks niet welkom op de Bosuil. Dat blijkt uit de richtlijnen die de fans van Anderlecht gekregen hebben voor de verplaatsing naar Antwerpen. Daarin staat duidelijk dat het verboden is om dieren mee te brengen. Daarnaast moeten de supporters bij aankomst aan het afspraakpunt alle drank slotvast wegbergen op de bussen en mogen vlaggenstokken niet langer dan 2,2 meter zijn.



Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck maakt zich alvast weinig zorgen over de veiligheid in het stadion morgenavond. "Mocht die niet gegarandeerd zijn, dan zou de wedstrijd simpelweg niet gespeeld worden", zo klonk het vanmiddag op een persconferentie in het stadion.