Pro League denkt na over uniforme bal

Door: redactie

27/07/17 - 21u00

Sels. © photo news.

De Pro League, die de belangen van de 24 Belgische profclubs behartigt, denkt na over de invoer van een uniforme bal voor de Jupiler Pro League (1A) en Proximus League (1B). Dat heeft CEO Pierre François donderdag gezegd aan Belga.

Momenteel worden de wedstrijden in de Belgische competities afgewerkt met een bal gekozen door de thuisploeg, maar op termijn zouden alle duels met eenzelfde bal gespeeld kunnen worden. Dat wordt nu al gedaan in de grotere Europese competities, zoals de Engelse Premier League, de Spaanse Primera Division of de Duitse Bundesliga.



"Het is een delicaat debat dat we ook in België zullen voeren", reageerde François. "Het zou moeten zorgen voor extra inkomsten voor de clubs. De bal van de gekozen ontwikkelaar zou dan zichtbaar in beeld kunnen komen. Tijdens interviews en persconferenties kan de bal op de achtergrond worden geplaatst. De Pro League kan ook jaarlijks de bal voorstellen op een ceremonie, zodat de ontwikkelaar nog meer media-aandacht krijgt."



François denkt ook aan de verkoop van een "Jupiler Pro League-bal" aan het grote publiek, zodat "jonge voetballers met dezelfde bal als hun helden uit het Belgische voetbal kunnen spelen". Het idee werd eerder al eens afgevoerd, maar de oud-bestuurder van Standard wil de uniforme bal opnieuw op de agenda plaatsen.