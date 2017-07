Wie wordt kampioen, wie zakt en wie is de eerste trainer die vliegt? Stem in de grote JPL-poll van HLN.be!

Door: redactie

27/07/17 - 14u47

Jupiler Pro League Morgen trappen Antwerp en Anderlecht de Jupiler Pro League 2017-2018 op gang. Anderlecht lijkt klaar te zijn voor het nieuwe seizoen, terwijl er bij Antwerp nog heel wat vraagtekens zijn. Maar niet enkel op de Bosuil is het koffiedik kijken hoe de ploeg voor de dag gaat komen. Wie wordt straks kampioen? Wie overleeft het seizoen in de hoogste klasse niet? Volgt Teodorczyk zichzelf op als 'Gouden Stier'? Welke jongeling verbaast straks vriend en vijand? En welke coach wordt als eerste de laan uit gestuurd? Laat uw mening gelden in onze polls, maar ook in de reacties hieronder!