Gebuisde scheidsrechter Erik Lambrechts wordt niet uitbetaald

26/07/17

Semiprofessioneel scheidsrechter Erik Lambrechts zal minstens tot 7 september niet uitbetaald worden, nadat hij afgelopen weekend in Tubeke buisde op zijn theoretisch examen. Dat heeft de Pro League, die de uitkeringen van de semiprofessionele refs voor zijn rekening neemt, vandaag bevestigd.

De 32-jarige Lambrechts slaagde zaterdag niet voor zijn theorieproef. Dat is een klein drama voor de ref, die sinds 1 juli als semiprofessioneel scheidsrechter aan de slag is. "Ik ben ontzettend verrast dat Lambrechts niet geslaagd is voor zijn theoretisch test", reageerde Pierre François, de CEO van de Pro League. "Ik hoop dat het slechts een 'accident de parcours' is. Tot 7 september (wanneer de herkansingen op het programma staan) zal hij niet aangeduid worden en zal hij dus ook niet uitbetaald worden. Die tests staan al maanden op de agenda, dan mag je toch verwachten dat de refs klaar zijn. Ik begrijp ook niet dat sommigen (Serge Gumienny en Luc Wouters) nog met vakantie zijn. Dit is een mokerslag voor Johan Verbist, die heel goed werk levert."



Scheidsrechtersbaas Verbist kan vijf van zijn zeventien scheidsrechters niet aanduiden voor de eerste vijf speeldagen. Christoph Dierick en Frederik Geldhof faalden voor hun fysieke proeven. Serge Gumienny en Luc Wouters waren nog op vakantie en deden de examens niet mee. Lambrechts ziet als semiprof behalve een wedstrijdvergoeding van 1.900 euro ook zijn maandverloning van 2.000 euro door de neus geboord.



"De Pro League heeft in aanloop naar dit seizoen verschillende maatregelen getroffen met betrekking tot de scheidsrechters. De clubs hebben extra geld op tafel gelegd zodat dat de assistent-scheidsrechters een hoger loon krijgen. Ze hebben een budget opgesteld voor de Video Assistant Referee (VAR), die binnenkort zijn intrede zal doen. En ook de semiprofessionalisering van de scheidsrechters wordt door de clubs, via de Pro League, betaald", zette François op een rijtje. "We kunnen dan wel alle financiële middelen beschikbaar maken om het niveau van de arbitrage te verhogen, als de scheidsrechters niet mee willen is dat een maat voor niets. Ze moeten begrijpen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De clubs willen iets terugkrijgen voor de investeringen die ze gedaan hebben." .