De videoref in de Jupiler Pro League: zo zal het systeem in zijn werk gaan

Door: redactie

26/07/17 - 12u10

© photo news.

De voetbaljaargang 2017-2018 van de Jupiler Pro League krijgt een historisch randje. Voor het eerst zal de Video Assistant Referee (VAR) de scheidsrechters bijstaan. Het duel op de openingsspeeldag tussen KAS Eupen en Zulte Waregem vormt de eerste competitiewedstrijd met videoref.

De videoref zal in 48 wedstrijden van de reguliere fase van de Jupiler Pro League in actie komen. De match tussen Zulte Waregem en Club Brugge op speeldag drie is de eerste partij met VAR tussen twee teams die vorig seizoen Play-off I afwerkten. AA Gent-Anderlecht, op de vijfde speeldag, vormt dan weer het debuut van de videoref in een partij tussen twee vertegenwoordigers van de zogenaamde Belgische G5.



De videoassistent zal de scheidsrechter op de hoogte brengen van belangrijke en duidelijke missers. De eindbeslissing blijft in handen van de scheidsrechter op het veld, die indien nodig aan de rand van het veld de cruciale fase op een scherm zal bekijken. Een tussenkomst kan ook alleen in vier gevallen: een doelpunt, een penalty, een rode kaart of een bestraffing van een verkeerde speler.