Kijk eens aan wie Club-target hier tegen het lijf loopt in België

25/07/17 - 13u03

Izquierdo en Sinisterra. © rv.

De deal is nog niet officieel rond, maar het heeft lijkt erop dat de transfer van Luis Fernando Sinisterra naar Club Brugge in een afrondende fase zit. De 18-jarige Colombiaanse winger, die eerder al afscheid nam van zijn ploeg Once Caldas, is alvast in ons land. Dat toont spelersmakelaar Norman Capuozzo, die op Instagram foto's deelde van Sinisterra en Club Brugge-winger José Izquierdo. De Gouden Schoen is op weg naar de uitgang bij Club, en zijn jonge landgenoot zou op termijn zijn vervanger moeten worden op Jan Breydel.

