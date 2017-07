Eupen-Zulte Waregem wordt eerste competitieduel met videoref

XC

24/07/17

De wedstrijd tussen KAS Eupen en Zulte Waregem op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League wordt het eerste competitieduel waarin de Video Assistant Referee (VAR) gebruikt zal worden. Dat heeft het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekendgemaakt.

Vorig seizoen werd het systeem met een video-assistent al getest in de Jupiler Pro League, maar zonder dat de videoref kon ingrijpen. Komend seizoen is dit wel mogelijk bij 48 wedstrijden van de reguliere fase van de Jupiler Pro League. Elke club zal dit seizoen drie uitwedstrijden en drie thuiswedstrijden spelen waarbij het systeem getest wordt.



Afgelopen weekend viel de première te beurt aan landskampioen RSC Anderlecht en bekerwinnaar Zulte Waregem tijdens de door paars-wit gewonnen Supercup (2-1). In de competitie wordt Eupen-Zulte Waregem (29/07) de eerste partij waarbij de scheidsrechter de videoref kan raadplegen. Op de tweede speeldag komt de VAR in actie tijdens Moeskroen-Charleroi (05/08). De eerste topper met videoscheidsrechter wordt de match tussen Zulte Waregem en Club Brugge (11/08). Nog op de derde speeldag zullen er beelden beschikbaar zijn tijdens de wedstrijd tussen STVV en Standard (13/08). Het Referee Department gaf de kalender voor de eerste tien wedstrijden vrij, de andere 38 partijen waarin testen met de VAR uitgevoerd worden, moeten nog vastgelegd worden.



De video-assistent, via de Pro League mede gefinancierd door de profclubs, zal de scheidsrechter op de hoogte brengen van belangrijke en duidelijke missers. De eindbeslissing blijft in handen van de scheidsrechter op het veld, die indien nodig aan de rand van het veld de cruciale fase op een scherm zal bekijken. Een tussenkomst kan ook alleen in vier gevallen: een doelpunt, een penalty, een rode kaart of een bestraffing van een verkeerde speler.







Kalender programma wedstrijden met VAR (speeldagen 1-8):



Speeldag 1: KAS Eupen - Zulte Waregem (29/07)



Speeldag 2: Moeskroen - Sporting Charleroi (05/08)



Speeldag 3: Zulte Waregem - Club Brugge (11/08)



STVV - Standard Luik (13/08)



Speeldag 4: Waasland-Beveren - Lokeren (19/08)



Speeldag 5: KRC Genk - KV Mechelen (26/08)



AA Gent - RSC Anderlecht (27/08)



Speeldag 6: KV Mechelen - KV Oostende (10/09)



Speeldag 7: Lokeren - Antwerp



Speeldag 8: Antwerp - KV Kortrijk