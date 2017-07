"Stanciu trok de lijn van vorig seizoen gewoon door. Het was soms echt storend"

Marc Degryse

24/07/17 - 09u54

Stanciu heeft de bal in het vizier, ref Delferière kijkt toe. © photo news.

Analyse Degryse Ook voor onze huisanalist Marc Degryse luidde de Supercup het begin van het nieuwe voetbalseizoen in. Degryse zag dat Anderlecht won, maar ook dat Nicolae Stanciu alweer zijn status van 'man van 10 miljoen' niet kon onderstrepen. "Het was soms echt storend."

© photo news. © photo news. © belga.

"In de eerste echte wedstrijd van het seizoen maakte Anderlecht een redelijk goede indruk. Maar één ding viel wel weer op: Nicolae Stanciu trok de lijn van afgelopen seizoen gewoon door, dat kan een probleem worden. Veel excuses heeft hij niet meer. Stanciu maakte de hele voorbereiding mee. Van aanpassingsproblemen kan er ondertussen geen sprake meer zijn. En hij kreeg in de Supercup zijn kans op zijn favoriete positie, terwijl er op het drukbezette middenveld van paars-wit toch heel wat andere kandidaten zijn om die plaats in te nemen. Maar overtuigen deed de Roemeen andermaal niet."



"Hij voetbalt onrustig. Lijdt onnodige balverliezen. In het Engels hebben ze daar een heel mooie uitdrukking voor: 'unforced errors'. Zonder onder druk te staan speelt Stanciu al te vaak de bal kwijt. Door een controle die te ver van zijn voet springt, door te lang met de bal te lopen, door onnodig veel risico in zijn passing te leggen. Soms is dat nodig, een risicopass spelen, en dan is het logisch dat je de bal af en toe verliest. Maar niet in die mate."



"Het was bij momenten echt storend. Niet alleen voor de neutrale kijker. Zelfs voor zijn ploegmaats. Ik zag fases waarin Sven Kums zich ging irriteren aan het spel van Stanciu. Die ging een keer met de bal lopen terwijl Kums had kunnen schieten. Even later talmde de Roemeen te lang om de bal breed te leggen waarna Kums zich ostentatief wegdraaide. Dat zijn nieuwe ploegmaats zich nu al storen aan zijn onnodige balverliezen: dat is echt niet goed."



Wat Degryse te zeggen heeft over de intrinsieke kwaliteiten van Stanciu? En waarom Anderlecht volgens onze huisanalist toch stilaan aan een uitleenbeurt moet beginnen te denken? Lees het op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro!