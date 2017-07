Vijf refs maand niet inzetbaar in betaald voetbal na falen in theoretische of fysieke tests

Door: Valerie Hardie

23/07/17 - 18u55

Erik Lambrechts slaagde niet in zijn theoretische examen. © photo_news.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist zal een maand lang geen beroep kunnen doen op vijf van z'n refs, onder wie één semi-prof: zij faalden zaterdag namelijk op hun theoretische of fysieke tests. Erik Lambrechts (32), sinds 1 juli semi-prof en met al meer dan vijf jaar ervaring in het profvoetbal op zijn teller, slaagde niet in zijn theoretische examen.



Voor Christof Dierick en Frederik Geldhof waren de fysieke proeven er te veel aan, terwijl veteranen Serge Gumienny en Luc Wouters niet opdaagden voor de tests in Tubeke omdat ze op vakantie zijn. Bij het Referee Department maken ze zich sterk dat hun onbeschikbaarheid geen problemen zal geven voor de aanduidingen. Op 7 september krijgen de 'gebuisde' refs een herkansing: als ze dan falen, is het onherroepelijk gedaan. Voor de zeven andere semi-profs was er geen problee.