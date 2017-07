Goed debuut van videoref: "Dit was een geslaagde test"

Door: Mike De Beck

Met de Supercup tussen Anderlecht en Zulte Waregem maakte ook de videoref zijn debuut op onze Belgische velden. Uiteindelijk moest die niet tussenbeide komen, maar dat betekende niet dat de scheidsrechter in het busje niets te doen had. "We hebben alles gecheckt", vertelde de videoscheidsrechter Kris Bellon.

"We hebben alle doelpunten gecheckt. En dan vooral dat tweede doelpunt van Sofiane Hanni", vervolgde Bellon. Het sluitstuk van Zulte Waregem wilde het leer binnen houden, maar legde de bal zo panklaar voor Hanni die koelweg afwerkte. "We hebben in slow motion bekeken of er iets foutief aan dat doelpunt vooraf ging. We hebben dat negekeken en uiteindelijk bleek Hanni gewoon een fractie van een seconde sneller op de bal."



Daar stopte het werk van de videoscheidsrechter niet. "We hebben de andere doelpunten ook gecheckt net als de gele kaarten. Al bij al was dit een geslaagde eerste test en zijn we ook klaar voor de volgende."