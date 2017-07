Standard ondanks gelijkspel met positief gevoel naar KV Mechelen

Doorm Frank Dekeyser

22/07/17 - 19u35

© rv.

Een gelijkspel tegen een potige tegenstander. Een degelijk Standard kon niet winnen in zijn laatste oefenwedstrijd voor de competitie, maar kan met een positief gevoel naar KV Mechelen volgende week.

In het Stade du Pairay van Seraing - op pakweg drie kilometer van Sclessin - sloten de Rouches de voorbereiding af. Met de elf die wellicht ook volgende week in Mechelen aan de wedstrijd starten. Zonder Benito Raman. Voor hem was deze keer zelfs geen plaats in de selectie. Een domper voor Raman, een vertrek lijkt zeker. Trainer Sa Pinto koos voorts voor Goreux op de rechtsachter én voor Belfodil in steun van Orlando Sá. De Algerijn liet op stage in Le Touquet een gelaten indruk, al een hele voorbereiding trouwens. Hij leek er nog weinig zin in te hebben. Voetballen en trainen op wandeltempo.



Niks daarvan vanmiddag. Belfodil zat vanaf minuut één in de wedstrijd - met zowaar een tackle, jawel. Sterk in het duel, met goesting. Standard begon sterk tegen de Franse eersteklasser Metz, waar ex-Rouche Kawashima in doel staat. De Japanner redde eerst nog een poging van Sà, maar moest na tien minuten kansloos toekijken hoe Belfodil binnenkopte na een perfecte voorzet van Dossevi. Die was samen met Mpoku de uitblinker bij Standard. Altijd aanspeelbaar, amper balverlies, gevaarlijk. Het aanvallende compartiment van de Rouches is sterk tout court.