Buffalo's zegevieren in Lens

21/07/17 - 22u13 Bron: Belga

AA Gent heeft vanavond een 1-3 zege geboekt in een vriendschappelijk duel, op bezoek bij de Franse tweedeklasser Racing Lens. Kubo (24.) en Milicevic (32.), vanop de stip, zorgden nog voor de pauze voor een dubbele Gentse voorsprong. Lendric (84.) tekende in het slot met een penaltytreffer voor de Noord-Franse aansluitingstreffer, maar Kalu (90.) nam vlak voor tijd alle twijfel weg.

Nieuwkomer Deiver Machado mocht vroeg in de tweede helft zijn debuut maken voor de Buffalo's. Bij Lens stond met de Engelsman John Bostock (ex-Antwerp en OH Leuven) een oude bekende van de Jupiler Pro League in de basis.



In een onderonsje tussen twee clubs uit de Jupiler Pro League toonde KV Mechelen zich nog vanavond sterker dan Moeskroen (3-1). In het eigen AFAS Stadion bracht Rits (29.) Malinwa op voorsprong. Een Henegouwse tegentreffer van Bolingi (38.) werd nog voor rust tenietgedaan door een rake kopbal van Cocalic (44.). In het slot legde Claes (71.) de 3-1 eindstand vast.



Ook Waasland-Beveren sloot zijn voorbereiding op de Freethiel af met een zege. Goals van Camacho (52.) en Schryvers (80.) zorgden na rust voor een 2-1 zege tegen 1B-club OH Leuven, dat voor rust op voorsprong was gekomen door een treffer van Maertens (30.).