Orlando Sá, gegeerd maar "focus ligt bij Standard"

Orlando Sá (29) scoorde vorig seizoen bijna met de ogen dicht. Portugese sluipschutter. Veertien in de competitie, drie in play-off 2. De interesse in de spits neemt de laatste weken toe. "Mijn focus ligt momenteel voor honderd procent bij Standard."

Altijd op de goede plaats staan, 't is het handelsmerk van Orlando Sá. Zoals afgelopen zondag in de oefenwedstrijd tegen Lens in Le Touquet. Dossevi met de actie en de voorzet, de Portugees is sneller dan zijn verdediger en werkt beheerst af. Zonder nadenken.



"Het doet altijd deugd om te scoren", lacht Sá. "Een oefenwedstrijd of een officiële match.... 'Always'. Het geeft een spits vertrouwen. Maar op dit moment willen we vooral zo fit mogelijk geraken voor het nieuwe seizoen. Dat is belangrijker. Onze ploeg is beter, speelt compacter én met meer vertrouwen. Ook op training gaat het steeds beter. (denkt na) Op een naast het veld is er veel veranderd. Een nieuwe coach, nieuwe spelers en een nieuw seizoen. We zijn op de goede weg, hopelijk blijft het zo. Kijk: we zijn één familie en we werken nu met de juiste mentaliteit. De toekomst lacht ons toe." Lees ook Jonathan Legear: "Ik kan nog vijf jaar mee, en liefst hier"

