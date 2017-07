AA Gent strikt Colombiaanse linksachter Machado

Door: redactie

19/07/17 - 20u26

AA Gent heeft de transfer van de Colombiaan Deiver Machado afgerond. De linksvoetige linksachter komt over van het Colombiaanse Millionarios en zette bij de Buffalo's zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. Dat maakte AA Gent vandaag bekend.

"Machado is een snelle, offensieve en technisch onderlegde linkervleugelverdediger die ook defensief zijn mannetje staat", beschrijft AA Gent de 23-jarige Colombiaan op zijn website. Voor Machado is het zijn eerste Europese avontuur. Eerder voetbalde hij in eigen land voor Atletico Nacional, Allianza Petrolera en Millionarios.



De Colombiaanse belofteninternational nam met de U23 deel aan de Olympische Spelen van Rio 2016. Machado behoorde ook tot de ruime voorselectie van de Colombiaanse nationale ploeg voor de Copa America Centenario, maar viel in laatste instantie af.



Machado wordt de allereerste Colombiaanse speler in Gentse loondienst. Dinsdag kondigde Millionarios de deal al aan, maar AA Gent wilde de medische testen afwachten voordat het zijn zevende inkomende transfer bekendmaakte.