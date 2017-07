Eerste doelpunt van Perbet helpt Club niet aan zege tegen Sparta Rotterdam

Tomas Taecke

19/07/17 - 17u11

Jérémy Perbet. © photo news.

Club Brugge heeft vanmiddag in een oefenduel tegen Sparta Rotterdam gelijk gespeeld. Perbet lukte op het veld van Temse zijn eerste goal in blauw-zwarte loondienst, terwijl Diaby na maandenlange afwezigheid opnieuw binnen de lijnen kwam.

Club kwam voornamelijk met invallers aan de aftrap. Zij die zaterdag tijdens de generale repetitie tegen Athletic Bilbao en wellicht ook in de heenwedstrijd tegen Basaksehir op dinsdag zullen ontbreken, kregen tegen Sparta voldoende speelgelegenheid. Engels mocht zo nog eens spelen van Leko en later in de wedstrijd vierde ook Diaby zijn langverwachte rentree.