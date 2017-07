AA Gent haalt Machado binnen: "Kijk uit naar deze uitdaging"

Jonas Van De Veire

18/07/17 - 11u30

© rv.

De transfer van Deiver Machado (23) naar AA Gent is afgerond. Dat meldt zijn ex-club Millonarios, waarvoor de Colombiaan 91 keer het shirt droeg. De flankverdediger reisde vannacht af naar België om zijn medische testen af te leggen.

Net voor zijn vertrek reageerde Machado op zijn overgang naar Gent. "De voorbije weken duurden lang", aldus de Colombiaan. "Het was niet makkelijk voor de clubs om een akkoord te vinden. Gelukkig kon het probleem opgelost worden. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en wil er het maximale uithalen. Hopelijk kan ik me snel integreren bij AA Gent."



Volgens de Colombiaanse pers telden de Buffalo's één miljoen euro neer. 20% van de spelersrechten zouden wel bij Millonarios blijven. Machado, een offensief ingestelde linkerflank, is een welgekomen versterking voor Gent. Zeker nu Kenny Saief en Nana Asare out zijn.