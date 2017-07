"Videoref zal goede vriend van het voetbal worden"

Bewerkt door: PL

17/07/17 - 16u46 Bron: Belga

© photo news.

Het Referee Department van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft vandaag in Tubeke het project omtrent de Video Assistant Referee (VAR) toegelicht. David Elleray, technisch directeur van de Internationale Spelregelcommissie (IFAB), deed in het Belgian Football Center de filosofie van de FIFA uit de doeken. "We willen zo weinig mogelijk tussenkomsten, maar wel een maximaal rendement", sprak Elleray de clubvertegenwoordigers en journalisten toe.

"Ik moet de Belgische clubs feliciteren", opende de 62-jarige Elleray zijn speech. "Jullie zetten een grote stap voorwaarts. Het heeft veel te lang geduurd vooraleer het voetbal de technologische vooruitgang heeft omarmd. De nieuwe FIFA-voorzitter Gianni Infantino doorbrak die conservatieve houding en durfde vooruit te kijken. De implementatie ervan wordt een grote uitdaging, maar op termijn zal de VAR een goede vriend van het voetbal worden. Het gedrag van de spelers met betrekking tot schwalbes en manipulatie kan aangepakt worden, grote fouten worden uit het spel gefilterd. Op die manier zullen we de integriteit van het voetbal herstellen."



Blamages

"De VAR zal enkel gebruikt worden bij wedstrijdbepalende situaties", benadrukte Elleray, zelf een voormalig topref. "We willen de blamages doen stoppen, zodat de kranten niet langer vol staan met scheidsrechterlijke blunders. De VAR gaat niet op zoek naar de beste beslissing, de grijze zones kan je niet uit het voetbal bannen. We willen zo weinig mogelijk tussenkomsten, maar wel een maximaal rendement. Een wedstrijd mag ook niet voortdurend stilliggen, dat zou het voetbal kapotmaken."



Geen tijdsbeperking

Elleray onderstreepte ook dat de eindbeslissing steeds door de scheidsrechter op het terrein genomen wordt. "De VAR neemt zelf nooit een beslissing, maar informeert de wedstrijdleider enkel. Elke situatie die het herbekijken waard is, wordt opnieuw bekeken. Daarom zijn verzoeken van clubs niet nodig. Alleen de ref kan een review aanvragen. Een beslissing moet altijd genomen worden, maar we willen daar geen tijdsbeperking aan vastplakken. Het kan even duren voor de ref op basis van de beelden zijn beslissing neemt, maar een correct oordeel is belangrijker dan een snel oordeel." © belga.