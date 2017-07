Wat met Raman? "Ik moet als trainer moeilijke knopen doorhakken"

FDZ

17/07/17 - 10u30

© photo news.

Standard won gisterenmiddag zijn eerste oefenwedstrijd op stage in het Franse Le Touquet. Een duizendtal Luikse fans maakten de verplaatsing - zij zorgden voor de nodig sfeer. Ricardo Sá Pinto startte met wat wellicht zijn type-elftal zal zijn bij het begin van de competitie. Enkel Marin of Bokadi moeten in principe plaatsmaken voor nieuwkomer Agbo. De Rouches voetbalden verbeten en intens tegen een bij momenten sterk Lens. Sá scoorde al snel de openingstreffer na een knappe individuele actie van Dossevi, Ochoa voorkwam vlak voor rust de gelijkmaker. In het begin van de tweede helft legde Mpoku de eindstand vast na de mooiste aanval van de hele wedstrijd. Over drie stationnetjes - Belfodil, Marin, Mpoku -, alles in één tijd.