Dat het voor Club over tien dagen money time is, was er tegen AZ niet aan te zien

Dat de fans van Club Brugge nog voor de eerste officiële match al mopperen, is allesbehalve gek. Tien dagen voor de komst van het Turkse Basaksehir bleek uit de oefenpot tegen AZ Alkmaar dat er werk aan de winkel is. De hoogste tijd voor enkele vaststellingen.

Leko heeft nog werk

Een nieuw systeem en nieuwe spelers inpassen, dat vraagt tijd. Toch had Ivan Leko zaterdag in Deinze na één maand voorbereiding - tien dagen voor de eerste echte wedstrijd - ongetwijfeld meer van zijn team verwacht. Club speelde tegen AZ bij vlagen het voetbal dat de Kroaat wil zien: vlot combinatievoetbal, hoge pressing, snelle spelhervattingen, opkomende vleugelbacks en veel beweging rond de bal. Voor de rust viel dat nog mee, maar na de pauze leek de prestatie van blauw-zwart nergens op.



Tegen een veredelde B-ploeg van AZ, dat net een oefenstage achter de rug had, liep Club er even gelaten als inspiratieloos bij. Dat het voor de Bruggelingen over tien dagen money time is, was er allesbehalve aan te zien. Gek werd Leko toen Vanaken ging klagen bij de ref in plaats van de verloren bal snel te willen heroveren. En drie tegendoelpunten geven ook al weinig vertrouwen, ook al ging de nochtans betrouwbare Denswil bij twee ervan in de fout. De fans moeten hopen op beterschap in de laatste test voor de typeploeg, vrijdag tijdens de Brugse Metten tegen Athletic Bilbao.



