Standard klopt Lens met 2-0, KV Mechelen wint met 0-6 in het Kuipje

16/07/17 - 21u04 Bron: Belga

Edmilson komt Mpoku afwisselen. © photo news.

Standard heeft op stage in het Franse Le Touquet een vriendschappelijke partij tegen Lens gewonnen. De Rouches klopten de club uit de Ligue 2 met 2-0. Orlando Sa (6') en nieuwe aanwinst Paul-José Mpoku (55') tekenden voor de doelpunten.



KV Mechelen liet in het Kuipje geen spaander heel van Westerlo. Malinwa won de oefenpartij met 0-6. Stefan Drazic (4'en 40'), Mats Rits (9' en 20'), Tim Matthys (42') en Nicklas Pedersen (58') troffen raak tegen de club uit de Proximus League.



Sporting Charleroi versloeg in Eigenbrakel Proximus League-club Union Sint-Gillis. David Pollet (47') en Chris Bedia (66') zorgden voor de 2-0 eindstand.