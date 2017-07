Doelman Dutoit plots veldspeler bij KV Oostende

Tomas Taecke

In een West-Vlaams onderonsje op het veld van provincialer Oudenburg zorgden Jonckheere en Lecomte voor een logisch gelijkspel. Bij KVO bleven Lombaerts (adductoren), Zivkovic (adductoren), Cyriac (rug), Vandendriessche (knie) en Berrier (ziek) uit voorzorg aan de kant. Zij hervatten maandag normaal gezien de training. Bossaerts en Rajsel vielen na de rust geblesseerd uit. Grappig genoeg moest doelman Dutoit in de slotfase bij een gebrek aan spelers als linkerflank opdraven. Siani maakte één dag na zijn terugkeer zijn eerste speelminuten. Ook Jali trad voor het eerst in de voorbereiding aan. Vandaag oefent Oostende opnieuw tegen OH Leuven. De spelers die gisteren niet aan de aftrap kwamen, doen dat vandaag wel.