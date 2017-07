Standard haalt het met 1-0 van Moeskroen in oefenmatch

Door: redactie

14/07/17 - 22u42

© photo news.

In een oefenwedstrijd in Namen heeft Standard het met 1-0 van Excel Moeskroen gehaald. Renaud Emond scoorde in de 33e minuut het beslissende doelpunt. KV Oostende speelde 1-1 gelijk tegen Roeselare (1B). Verder eindigde het duel tussen Charleroi en de Franse tweedeklasser Amiens ook op 1-1.