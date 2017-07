Racing Genk-middenvelder Pierre Zebli moet drie maanden aan de kant nadat hij glasscherven in oog kreeg

MH

Racing Genk-middenvelder Pierre Zebli zal drie maanden niet mogen sporten na een operatie aan zijn rechteroog. Dat heeft de Limburgse club vandaag bekendgemaakt. De 19-jarige Ivoriaan ging maandag met spoed onder het mes nadat hij glasscherven in het oog gekregen had.

Genk laat weten dat het oog van Zebli gehecht is en dat de speler nu volledige rust moet nemen om te herstellen. Na een periode van drie maanden zal een nieuwe evaluatie volgen om te bepalen of verdere behandeling noodzakelijk is. De middenvelder kreeg zondag bij een verjaardagsfeestje glasscherven in het oog toen er een glazen fles werd stukgegooid.



Zebli werd tijdens de wintermercato overgenomen van de Italiaanse tweedeklasser Perugia. Hij ligt in de Luminus Arena nog vier seizoenen onder contract.