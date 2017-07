Ex-voorzitter verlaat RC Genk om adviseur bij makelaarskantoor te worden

Door: redactie

13/07/17 - 21u53 Bron: Belga

Harry Lemmens. © belga.

Oud-voorzitter Harry Lemmens verlaat Racing Genk. Lemmens kiest voor een nieuwe uitdaging als adviseur bij het makelaarskantoor van Tom De Mul en Yama Sharifi. Hierdoor is hij genoodzaakt om zijn ontslag te geven in de Algemene Vergadering van de blauwhemden.

Lemmens was sinds 2002 lid van de Raad van Bestuur van Racing Genk, waarin hij vooral betrokken was bij het sportief-technische beleid. Onder zijn voorzitterschap (van 2006 tot 2009) won de club haar derde beker. Bij de verkiezingen voor de Raad van Bestuur in mei van dit jaar stelde hij zich niet meer verkiesbaar.



Racing Genk bedankt Harry Lemmens in haar persbericht voor zijn toewijding en harde werk, en wenst hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging. Begin juni volgde Peter Croonen Herbert Houben op als voorzitter bij Racing Genk.