Perbet wil kampioen spelen met Club: "Mijn transfer is bewijs dat mijn seizoen bij Gent wél goed was"

"Hij kent de competitie, is inzetbaar en scoort altijd en overal". Clubmanager Vincent Mannaert eerder deze maand bij de aanstelling van Jérémy Perbet. Vandaag sprak de doelpuntenmaker voor het eerst over zijn opmerkelijke overgang van AA Gent naar Club Brugge: "Mijn transfer is het bewijs dat mijn seizoen bij Gent wél goed was".

© photo news. Nu nog lijkt het alsof je niets aan Perbet hebt wanneer hij twee matchen niet scoort, terwijl ik veel completer ben dan vroeger. Jérémy Perbet Zo ophefmakend als zijn transfer begin juli was, zo geruisloos bereidt Jérémy Perbet zich momenteel voor op het nieuwe seizoen. Nadat de spits bij AA Gent opzij werd geschoven, vond Perbet tot zijn grote vreugde onderdak bij Club Brugge. Een transfer die in het verleden al tot de mogelijkheden behoorde, maar zich nu pas voltrok: "Dit was het ideale moment", aldus Perbet. "Charleroi had onvoldoende geld om mij te halen. Genk was een mooie optie en dan kon ik ook nog naar Dubai. Ik vind mezelf nog te jong om enkel aan het geld te denken en heb voor die laatste optie snel bedankt."



"Toen Club op de proppen kwam, was de keuze snel gemaakt. Mijn makelaar had quasi in elke transferperiode contact met Club over mij, maar in het verleden is de transfer nooit kunnen doorgaan. Toen ik terugkeerde van Villarreal, heb ik voor Turkije gekozen. Uiteindelijk ben ik na mijn buitenlands avontuur als meer complete voetballer teruggekomen. Vroeger associeerde men Perbet altijd met kleine clubs en dat was ook de reden waarom ik Villarreal destijds boven Standard heb verkozen. Nu nog lijkt het alsof je niets aan Perbet hebt wanneer hij twee matchen niet scoort, terwijl ik veel completer ben dan vroeger." Lees ook Club sluit oefenstage af met een kater: de boot in tegen het W.-Beveren van Clement

