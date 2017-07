Promovendus Antwerp haalt vier versterkingen

Door: redactie

Antwerp pakt uit op de transfermarkt. De Great Old, die komend seizoen weer in de hoogste klasse aantreedt, maakte donderdag de komst van vier spelers bekend: verdedigers Moustapha Bayal Sall en Dylan Batubinsika, aanvallende middenvelder Reda Jaadi en flankspeler Zotsara Randriambololona.

De 31-jarige Sall, een rijzige centrale verdediger (1m93) uit Senegal, ondertekende een contract voor een seizoen (met een seizoen optie). Hij speelde jaren voor de Franse eersteklasser Saint-Etienne. Vorig seizoen kwam hij uit voor Al-Arabi Sports Club in Qatar.



"Sall is gekend om zijn fysieke présence en ervaring, ook op internationaal vlak. Hij verzamelde immers al 29 caps voor Senegal, en nam deel aan de Afrika Cups van 2008 en 2012", meldt Antwerp.



Dylan Batubinsika is een 21-jarige Franse centrale verdediger. Hij genoot zijn opleiding bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. "Na zijn avontuur bij de Parijse beloften is het nu tijd om de stap te zetten naar een profcompetitie", klinkt het. De Fransman tekende voor twee jaar (met een jaar optie).



De Belgische Marokkaan Reda Jaadi (22) kan uit de voeten als spelmaker maar ook op de flanken. De linkspoot, een jeugdproduct van Standard, deed eerder ervaring op bij Dessel Sport, Wezet en KV Mechelen. Zijn contract loopt een jaar (met een jaar optie).



Zotsara "Zout" Randriambololona (23) komt over van Virton. De flankspeler werd geboren in het Franse Nice en speelt voor de nationale ploeg van Madagaskar. Hij tekende voor twee jaar (met een jaar optie).