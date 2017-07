Frank Acheampong op huurbasis naar China

MH

13/07/17 - 13u05 Bron: Belga

© reuters.

Frank Acheampong verlaat RSC Anderlecht. De Ghanese linkerflankspeler verhuist op huurbasis naar het Chinese Tianjin Teda, zo is vandaag bekendgemaakt.

Anderlecht laat weten dat de speler voor zes maanden wordt uitgeleend. "RSC Anderlecht wenst Frank alvast veel succes met deze nieuwe uitdaging", luidt het.



De pijlsnelle Acheampong ruilde in januari 2013 het Thaise Buriram United op huurbasis voor Anderlecht en hij stond sinds april 2013 definitief op de loonlijst van paarswit. In het Constant Vanden Stockstadion tekende hij twee jaar geleden een contractverlenging tot de zomer van 2019. Met Sporting werd Acheampong kampioen in 2014 en 2017. Afgelopen seizoen was de Ghanese international goed voor zes goals in 47 matchen.



Tianjin Teda beëindigde het vorige seizoen in de Chinese Super League op de tiende plaats.