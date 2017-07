Racing Genk strikt Deense topschutter: "De jonge Ingvartsen is een zeer complete spits"

MH

12/07/17 - 22u38 Bron: Belga

Marcus Ingvartsen © rv.

Racing Genk heeft de Deen Marcus Ingvartsen aangetrokken. De 21-jarige spits, afgelopen seizoen topscorer in de Deense eerste klasse, komt over van Nordsjaelland en ondertekende een vierjarig contract. Dat hebben de Limburgers vanavond bekendgemaakt.

"De jonge Ingvartsen is een zeer complete spits, sterk in de combinatie en met een neus voor goals", zo klinkt het op de clubwebsite. "Marcus werd afgelopen seizoen topschutter in de Deense competitie met 23 doelpunten. Hij doorliep de nationale jeugdreeksen U16 tot U21 en werd dit seizoen voor het eerst geselecteerd bij het A-elftal van Denemarken. Ingvartsen kon op interesse rekenen van verschillende Europese clubs. Hij kiest bewust voor het sportief project in Genk als juiste stap in zijn carrière."



Ingvartsen, die bij Genk het rugnummer 9 zal dragen, sluit vanavond aan bij de spelersgroep op oefenkamp in het Nederlandse Garderen. Daar wordt hij morgen om 13u30 officieel voorgesteld.