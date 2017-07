Tyron Ivanof (Kortrijk) is maanden out met knieblessure

Door: redactie

12/07/17 - 15u39

© belga.

KV Kortrijk zal het seizoensbegin zonder Tyron Ivanof moeten aansnijden. De 19-jarige aanvallende middenvelder blesseerde zich maandag op stage aan de knie. Uit onderzoek bleek dat de jonge Belg onder het mes moet en enkele maanden buiten strijd zal zijn, zo meldt de eersteklasser op de clubwebsite.

"Tyron kwam eind vorig seizoen aankloppen bij het eerste elftal van KV Kortrijk en maakte toen al indruk. Deze positieve lijn wist hij dit seizoen door te trekken in de voorbereiding. We wensen Tyron dan ook een spoedig herstel", melden de Kerels.



Ivanof kwam vorig seizoen aan vier optredens in play-off 2.