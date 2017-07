Antwerp wil kern afslanken: na Vleminckx worden nog vijf spelers richting uitgang begeleid

Stijn Joris

12/07/17 - 10u23

Nicaise Kudimbana. © photo news.

Er is een forse schifting op komst bij Antwerp. De promovendus wacht nog op de eerste toptransfer van sportief directeur Luciano D'Onofrio, maar er wordt wel al ruimte gemaakt voor nieuwe spelers.

Nadat Björn Vleminckx eerder al te horen had gekregen dat hij niet meteen in de plannen van Bölöni past, vernamen nu ook Maxime Biset, Steve Colpaert, Nicaise Kudimbana, Dimitri Daeseleire en Jannes Vansteenkiste dat ze bij een afdoend bod de Bosuil mogen verlaten. Laszlo Bölöni lijkt zo na enkele weken min of meer klaar met zijn doorlichting van de spelersgroep. Mogelijk krijgen Fabien Camus en Antonio Jezina straks hetzelfde nieuws. Wat de plannen zijn met Owusu en Limbombe is nog niet duidelijk. Zij zouden het aantal vertrekkers tot tien kunnen brengen.



Voor andere spelers was er wél goed nieuws. Zo wil Antwerp best verder met Faris Haroun, Geoffrey Hairemans, Joeri Dequevy en Mamatou N'Diaye. Tuur Dierckx, Frédéric Duplus, Johanna Omolo en Isaac Koné lijken zich ook niet meteen zorgen te moeten maken. Met al die potentiële vertrekkers, mogen de fans dus nog wel wat inkomende transfers verwachten. De laatste naam die genoemd wordt is die van Dylan De Belder. De aanvaller weigert bij Lierse te spelen en hoopt zo zijn transfer te versieren. Antwerp zou volgens sommige bronnen één van de gegadigden zijn. Laszlo Bölöni wou na de oefenwedstrijd tegen Hamme geen namen noemen, maar gaf toe dat er nog vers bloed nodig is. "We weten dat we nog wat werk hebben en dat de tijd beperkt is, maar we doen wat we kunnen. Deze groep heeft nog lacunes en we hopen die snel aan te vullen met mogelijkheden die zich voordoen op de transfermarkt. Ik verwacht wel dat we snel enkele aanwinsten mogen verwelkomen."