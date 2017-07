RC Genk-speler met spoed geopereerd aan oog na ongeluk met fles op verjaardagsfeest

PL

Pierre Desiré Zebli, hier op training met Thomas Buffel. © photo news.

RC Genk vertrok vanochtend opnieuw op trainingskamp, dit keer naar het Nederlandse Garderen. Dat gebeurde zonder Pierre Desiré Zebli. De Ivoriaanse middenvelder moest met spoed geopereerd worden aan het oog.



"Pierre Desiré Zebli had gisteren een ongeluk bij een verjaardagsfeestje in Luik", luidt het op de website van RC Genk. "Er werd een glazen fles stuk gegooid, hierbij kreeg Zebli glasscherven in het oog. Pierre werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis van Luik. Hoe lang hij precies uit zal zijn, wordt later duidelijk."



Zebli moet op termijn de vervanger worden van de naar Leicester City vertrokken Wilfred Ndidi. RC Genk trok eerder al op oefenstage naar Nederland, eind juni, toen naar Horst.