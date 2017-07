Door: Niels Vleminckx

10/07/17 - 11u11

© rv.

Andy Najar tekende afgelopen zomer een nieuw contract bij Anderlecht. Tegen alle verwachtingen in - de Hondurees was bijna einde contract en kon kiezen uit een pak mooie clubs - maar het was een keuze van het hart. En dat laat Najar nu ook fysiek zien. De rechterflankspeler liep afgelopen weekend naar een tattoowinkel in het Brusselse om er het logo van paars-wit te laten vereeuwigen op zijn arm. De tatoeage omvat ook het embleem van zijn eerste club, DC United, en de H van Honduras.