Standard strikt Mexicaans international Ochoa

Door: redactie

9/07/17 - 20u01

Standard heeft met Guillermo Ochoa een nieuwe doelman naar Luik gehaald. Dat maakten de Rouches vanavond bekend. De Mexicaanse international komt transfervrij over van het Spaanse Malaga, waar zijn contract was afgelopen. Over de duur van de overeenkomst werd niet gecommuniceerd.

De 31-jarige goalie verliet in 2011 zijn jeugdclub América in Mexico en koos voor een Europees avontuur bij het Franse Ajaccio. Drie jaar later kwam hij bij Malaga terecht, dat hem het afgelopen seizoen bij Granada stalde. Ochoa, die in het seizoen 2016-2017 liefst 82 tegendoelpunten slikte, slaagde er niet in de Andalusiërs te behoeden voor de degradatie naar de Spaanse tweede klasse.



"Guillermo is een heel spectaculaire doelman en heeft veel internationale ervaring. In 2014 speelde hij een uitstekend WK. Guillermo is klaar voor een nieuwe uitdaging en zal zeker een meerwaarde betekenen voor onze groep", reageerde Olivier Renard, sportief directeur van Standard.



Guillermo 'Memo' Ochoa telt tachtig selecties voor het Mexiaans nationaal elftal. Op de voorbije Confederations Cup in Rusland werd hij in de halve finales (4-1) vier keer gevloerd door de latere winnaar Duitsland.



Na het vertrek van Guillaume Hubert naar Club Brugge konden de Luikenaars tussen de palen enkel nog rekenen op de 38-jarige Jean-François Gillet en het jonge talent Senne Vits.