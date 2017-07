Club sluit oefenstage af met een kater: de boot in tegen het W.-Beveren van Clement

Door: Tomas Taecke

8/07/17 - 18u31

Ontgoocheling bij Ivan Leko. © photo news.

Club Brugge heeft op stage in een slappe oefenwedstrijd verloren van Waasland-Beveren. Gano en Boljevic bezorgden blauw-zwart een kater op het einde van het oefenkamp.

Club Brugge heeft op het einde van een zwaar oefenkamp met 0-2 verloren van Waasland-Beveren. De Bruggelingen lieten een slechte indruk tegen de reeksgenoot, bij wie Clement een soort van typeploeg het veld instuurde. De beste kans in een saaie openingsfase was voor Refaelov, die voor het eerst in actie kwam tijdens de voorbereiding. De Israëliër haalde een lange kopbal van debutant Mera mooi uit de lucht, maar zag zijn listige doelpoging op de paal stranden. Na goed voorbereidend werk van Seck was het voor Waasland-Beveren aan de overzijde wel prijs. Boljevic zag zijn schot afgeblokt worden, maar de bal viel aan de verste paal voorbij Hubert in doel. De nieuwe keeper van Club kende pech, maar ging zeker niet vrijuit.