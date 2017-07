Voormalig Rode Duivel keert terug naar België: Moeskroen heeft mondeling akkoord met Logan Bailly

MH

7/07/17

Logan Bailly zal komend seizoen opnieuw op de Belgische voetbalvelden te bespeuren zijn. Moeskroen kondigde vanavond via zijn Twitteraccount aan dat het een mondeling akkoord heeft met de 31-jarige doelman. Bailly ondertekent dit weekend een contract voor twee seizoenen bij de Henegouwers.

Bailly stond de voorbije twee seizoenen onder contract bij de Schotse topclub Celtic Glasgow, maar daar mocht hij ondanks zijn contract tot 2018 vertrekken. In die twee seizoenen kwam de Luikse doelman niet verder dan drie competitiewedstrijden. Afgelopen seizoen was hij derde doelman, na de Schot Craig Gordon en de Nederlander Dorus de Vries.



Buitenlandse passages geen onverdeeld succes

Moeskroen wordt voor Bailly zijn vierde Belgische club. In 2003 maakte hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut in de Belgische eerste klasse bij Heusden-Zolder op uitleenbasis van Racing Genk. Bij Genk groeide hij vervolgens uit tot eerste doelman en versierde hij een transfer naar het Duitse Borussia Mönchengladbach. Na een goede start in de Bundesliga gleed Bailly helemaal weg en waren passages bij het Zwitserse Neuchâtel Xamax (2011), opnieuw Genk (2012) en Oud-Heverlee Leuven (2012-2015) geen onverdeeld succes. Bailly verzamelde zeven interlands bij de Rode Duivels.