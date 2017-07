Castagne verlaat Racing Genk voor Atalanta Bergamo

Door: redactie

7/07/17 - 15u10

Racing Genk en Atalanta Bergamo hebben de transfer van rechtsachter Timothy Castagne aangekondigd. De 21-jarige Castagne tekende in Noord-Italië een langdurig contract. Zijn exacte contractduur werd niet meegedeeld. De Italianen zouden zes miljoen euro, zijn opstapclausule, betalen aan Racing Genk.

Castagne doorliep de jeugdopleiding in Genk en kwam, na zijn debuut in september 2014, tot 99 officiële wedstrijden voor de Limburgers. Bij Atalanta moet Castagne Andrea Conti opvolgen, die op weg is naar AC Milan.



Atalanta leek eerst ook zijn oog te hebben laten vallen op Gent-rechtsachter Thomas Foket. Maar problemen bij de medische testen van de Brusselaar zouden Atalanta op weg hebben gezet naar Castagne.



Atalanta was vorig seizoen de revelatie in de Serie A. De Bergamasken finishten als vierde en plaatsten zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League.