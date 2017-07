Rob Schoofs: "KV Mechelen heeft ambitie om play-off 1 te halen"

Door: Kjell Doms

6/07/17 - 20u47

Naast Tim Matthys voor de officiële ploegfoto. © photo news.

Rob Schoofs arriveerde net op tijd in Mechelen. Zijn eerste taak: poseren voor de ploegfoto. Nadien maakte de nieuwkomer tijd voor tekst en uitleg bij zijn overstap van AA Gent naar KV Mechelen. "Het heeft lang geduurd alvorens er een oplossing is gekomen, ik ben blij dat die er nu is en dat ik me echt op het nieuwe seizoen kan voorbereiden."