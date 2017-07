Karel Geraerts wordt sportief coördinator bij KV Oostende

Door: Tomas Taecke

6/07/17 - 19u25

Geraerts eind juni bij Club Brugge met Leko. © photo news.

Karel Geraerts gaat aan de slag bij KV Oostende. Niet als speler, wel als sportief coördinator. De ex-voetballer moet als rechterhand van sportief directeur Luc Devroe een belangrijke kracht worden in de omkadering rond de spelersgroep.

Met de 35-jarige Karel Geraerts heeft KV Oostende er een troef bij. De ex-international wordt sportief coördinator van de kustploeg als assistent van Luc Devroe. Geraerts zal spelers begeleiden vanuit zijn ervaring bij onder andere Club Brugge, Standard en Sporting Charleroi: "De voorzitter drong al een tijdje aan op de komst van een ervaren extra kracht binnen onze club", aldus Devroe. "Iemand met ervaring in het milieu die spelers kan opvangen en begeleiden. Iemand die ze beter kan maken, een assistent van de trainersstaf die niet op het veld staat. Karel wordt de verbindingspersoon tussen de spelersgroep en al de compartimenten binnen de club. Met zijn knowhow en ervaring zal hij mij ook bijstaan".



Geraerts zette begin vorig seizoen bij Sporting Charleroi een punt achter zijn rijkgevulde carrière. Na een sabbatjaar keert hij terug in de voetballerij: "Ik heb bewust wat afstand genomen en liet de voorbije maanden alles op me afkomen. Dit is uiteindelijk wat ik zocht, want ik stond niet te springen om trainer, hulptrainer of makelaar te worden. Met Luc heb ik nu de beste leermeester die ik kan hebben". Geraerts gaat met onmiddellijke ingang van start bij KV Oostende, dat later deze maand meteen in de voorrondes van de Europa League aan de slag moet.