Club stalt Coopman opnieuw bij Zulte Waregem

Tomas Taecke

6/07/17 - 18u20

© photo news.

Sander Coopman gaat net als vorig seizoen op uitleenbasis aan de slag bij Zulte Waregem. Na lange onderhandelingen verkoos de 22-jarige middenvelder van Club Brugge Essevee boven Antwerp FC, dat eveneens concrete interesse toonde.

Club Brugge stalt Sander Coopman voor het tweede opeenvolgende seizoen bij Zulte Waregem. Verwacht wordt dat de deal vanavond wordt afgerond. Essevee maakte vorige maand al zijn intenties duidelijk wat betreft Coopman, maar kwam niet tegemoet aan de vraagprijs van ongeveer 200.000 euro. Dat ook Antwerp eerder deze week in de dans sprong, heeft er mede voor gezorgd dat Essevee nu wel over de brug komt. Coopman keert dus terug naar het Regenboogstadion, waar hij vorig seizoen na Nieuwjaar tot de sterkhouders behoorde. De West-Vlaming scoorde twee keer in zestien wedstrijden en leverde ook een handvol assists af. Samen met Zulte Waregem zal hij dit seizoen uitkomen in de poules van de Europa League.