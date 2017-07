Tweede transfer op twee dagen voor KVM: na Schoofs, nu Drazic

Door: Frank Dekeyser

6/07/17 - 18u53

Stefan Drazic. © rv.

Servische media weten het zeker: KV Mechelen zal zich opnieuw versterken. Malinwa bereikte een akkoord met Vozvodac over de 24-jarige Stefan Drazic - hij zou vanavond in België landen. De jonge, beloftevolle Servische aanvaller scoorde vorig seizoen acht keer en kreeg zijn opleiding bij Rode Ster Belgrado. Drazic was tevens Servisch jeugdinternational. Met zijn 1m87 heeft hij het gewenste profiel om samen met Nicklas Pedersen de Mechelse aanval te dragen. Er was ook buitenlandse interesse voor Drazic, maar hij ziet KV Mechelen als de ideale stap in zijn carrière.