Weiler openhartig: "Dat de kritiek zo persoonlijk werd gespeeld, heeft me geraakt"

Na twee maanden werd hij al met de grond gelijkgemaakt, maar aan het einde van het seizoen kon hij wel pronken met een landstitel, de kwartfinales van de Europa League én de titel van Trainer van het Jaar. René Weiler blikt terug op een bewogen eerste seizoen als trainer van Anderlecht. En hij maakt een eerste balans op van de huidige transferperiode.

Na twee maanden werd hij al met de grond gelijkgemaakt, maar aan het einde van het seizoen kon hij wel pronken met een landstitel, de kwartfinales van de Europa League én de titel van Trainer van het Jaar. René Weiler blikt terug op een bewogen eerste seizoen als trainer van Anderlecht. En hij maakt een eerste balans op van de huidige transferperiode. Laten we met de actualiteit beginnen: 4 juli en Anderlecht is al zo goed als klaar met zijn transferhuiswerk. "Het verschil met vorig seizoen is inderdaad groot. Ik herinner me de stage in Oostenrijk vorig jaar: toen trof ik hier een andere ploeg aan. Als trainer is het nu veel aangenamer werken. We hebben een sterke groep én de mentaliteit zit goed. Dat is wat een trainer zoekt."

Laten we nog één keer terugkomen op vorig seizoen. De kritiek op het spel van Anderlecht was voor de winterstop striemend. U zei die kritiek niet te begrijpen en nam afstand van de media. Hoe kijkt u daar nu op terug?

"Laat dit eerst duidelijk zijn: ik heb er nooit aan gedacht zelf de handdoek te gooien omdat ik er altijd in geloofd heb dat we kampioen konden worden. Maar inderdaad, ik begreep de kritiek niet."



"Wanneer iemand een bouwvallig huis koopt en het weer probeert op te knappen, dan ga je toch ook niet de nieuwe eigenaar met de vinger wijzen wanneer de renovatiewerken na twee weken nog niet klaar zijn. Wel, bij mij was dat wél het geval. Ik kreeg de tijd niet alles opnieuw op te bouwen. In september werd al gezegd en geschreven dat ik niet geschikt was als trainer van Anderlecht. Dat de kritiek zo persoonlijk werd gespeeld, heeft me inderdaad geraakt."



