Zulte Waregem versterkt zich met talentvolle Benfica-huurling

MH

3/07/17 - 19u27 Bron: Belga

© Kos.

Ivan Saponjic trekt komend seizoen het shirt aan van Zulte Waregem. Dat heeft Essevee vandaag bekendgemaakt. De 19-jarige Servische aanvaller wordt voor een jaar gehuurd van het Portugese Benfica Lissabon.

"Ik heb een heel goed gevoel over mijn keuze om dit seizoen voor deze club te kunnen spelen", reageerde de nieuwe aanwinst op de clubwebsite. "Ik had een goed gesprek met de coach, hij maakte indruk op me. Hij vertelde me over de offensieve manier van voetballen en dat hij me beter wil maken. Ik ben jong en heb nog veel te leren."



Saponjic debuteerde in 2013 in het eerste elftal van Partizan Belgrado, en versierde vorig seizoen een transfer naar Benfica. Als Servisch jeugdinternational maakte de centrumspits indruk op het WK 2015 voor spelers onder de twintig jaar in Nieuw-Zeeland. Daar won hij met zijn land de titel.