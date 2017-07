Transfer Foket on hold: van zekere zaak naar topoverleg

KJELL DOMS & JONAS VAN DE VEIRE

De medische testen van Thomas Foket (22) bij Atalanta moesten een formaliteit worden, maar ondertussen is het zoveel meer. Nadat een medisch probleem werd vastgesteld, zette de Italiaanse club het dossier 'on hold'. Vandaag is er topoverleg tussen de clubs en hun dokters.

Castagne weigert In het tweede geval is het de vraag hoe de toekomst van Foket eruitziet. De rechtsachter had maandag al afscheid genomen van zijn ploegmakkers in Gent, voor zij op stage naar Jupille vertrokken. Ook de clubleiding van de Buffalo's wil ongetwijfeld graag weten waar ze aan toe zijn. Volgens onze informatie is er namelijk een transfersom van 4,5 miljoen euro gemoeid met de transfer van Foket. Door de onverwachte ontwikkeling verlengt de Rode Duivel misschien alsnog bij AA Gent - de afgelopen maanden weigerde Foket meerdere voorstellen. Vandaag schept de club wellicht meer duidelijkheid over de hele situatie.



Door de problemen ging Atalanta wel al meteen op zoek naar een alternatief. De Serie A-club wilde ver gaan voor Timothy Castagne en was bereid om de opstapclausule - van naar verluidt 6 miljoen euro - op tafel te leggen. Genk en Atalanta waren er dus snel uit, maar dat was buiten Castagne gerekend. De 21-jarige rechtsachter onderhandelde de voorbije dagen met OGC Nice en heeft ook een persoonlijk akkoord met de ploeg van coach Lucien Favre en superster Mario Balotelli. Een akkoord op clubniveau is er evenwel nog niet. © belga.