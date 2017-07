Waarom transfer van Perbet toch zo gek niet is, ondanks dat merendeel fans Club Brugge gelaten reageert

Door: Tomas Taecke

Club Brugge gaat op stage en neemt mee... Jérémy Perbet! De achtste en meest opvallende zomertransfer van de Bruggelingen moet na het uitvallen van Wesley snel voor doelpunten zorgen. Intussen hoopt het Griekse Olympiakos - nogal vergeefs - Jelle Vossen over te nemen.

Het merendeel van de fans van Club reageerde dan wel gelaten, toch is de transfer van Perbet zo gek niet. Club zocht iemand die de competitie kent, meteen inzetbaar is en altijd scoort - de opties zijn immers niet legio. Vorig jaar nog scoorde Perbet 16 keer bij AA Gent, ondanks de moeilijke relatie met Hein Vanhaezebrouck. Tien goals in de competitie, twee in de beker en vier Europees waarvan twee belangrijke tegen Tottenham. In het verleden twee keer topschutter in onze competitie en ook tien goals in La Liga namens Villarreal. Een ander type dan de bonkige Wesley of de pijlsnelle Diaby en Dennis.



Club heeft er straks een wapen bij, dat zal wel, al wordt het voorin wel drummen wanneer alle spitsen na de zomer fit zullen zijn. Daar waar er op de flanken momenteel geen grote luxe is, lopen de aanvallers elkaar binnen afzienbare tijd in het centrum voor de voeten. Het zal Club met de Champions League-voorrondes over een drietal weken worst wezen. Want dan moet er gescoord worden, en scoren is wat Jérémy Perbet altijd al heeft gedaan. Gisteren stapte de 32-jarige nieuwe spits van Club de bus op richting het Nederlandse Garderen, waar hij vandaag om 10.30u voor het eerst zijn nieuwe blauw-zwarte plunje aantrekt.



