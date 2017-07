Anderlecht verhuurt Lukebakio (met aankoopoptie) aan Sporting Charleroi

MH

2/07/17 - 15u42 Bron: Belga

© photo news.

Anderlecht heeft vandaag bekendgemaakt Dodi Lukebakio komend seizoen te verhuren aan Sporting Charleroi. De Zebra's bedongen ook een aankoopoptie voor de aanvallende middenvelder.

"Ik ben blij dat ik deze kans krijg", liet Lukebakio optekenen op de website van paars-wit. "Ik hoop bij Charleroi speelkansen te krijgen en ervaring op te doen."



De 19-jarige Lukebakio is een jeugdproduct van de Brusselaars en maakte zijn debuut in het eerste elftal in oktober 2015. De Congolees kwam dat seizoen tot 18 optredens (en één goal), maar kon - mede door zijn gedrag naast het veld - de club niet helemaal overtuigen. Vorig seizoen volgde een uitleenbeurt aan de Franse eersteklasser Toulouse, waar zijn aandeel beperkt bleef tot zes optredens.



In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd al snel duidelijk dat er ook dit seizoen geen plaats was op Anderlecht voor Lukebakio. Samen met veertien andere spelers werd hij bij de start van de trainingen naar de C-kern gestuurd. Desondanks scoorde de Congolees afgelopen vrijdag nog in de eerste oefenpartij van paars-wit bij Oudenaarde (1-3).