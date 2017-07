Timothy Castagne heeft akkoord met Nice, Franse club is bereid meer dan 5 miljoen euro te betalen

Kjell Doms

Wordt Timothy Castagne komend seizoen ploegmakker van Mario Balotelli? De kans is reëel want de 21-jarige rechtsachter van Racing Genk heeft een persoonlijk akkoord met Nice. De Zuid-Franse club is bereid om de opsstapclausule te betalen die in het contract van Castagne is opgenomen. Na het afspringen van de deal met Thomas Foket wilde ook Atalanta de belofteninternational graag binnenhalen. Ook zij wilden het vastgelegde transferbedrag ophoesten, maar Castagne verkiest de Ligue 1 boven de Serie A. De opstapclausule zou in elk geval meer dan 5 miljoen euro bedragen. Verwacht wordt dat beide clubs komende dagen rond de tafel zullen zitten om de transfer af te handelen. Met Joakim Maehle haalde Genk deze mercato al een nieuwe rechtsachter binnen. (KDZ)