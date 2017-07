Club Brugge plukt Jérémy Perbet weg bij AA Gent

Door: redactie

1/07/17 - 20u18

Jérémy Perbet verhuist naar Club Brugge. De 32-jarige Franse spits mag weg bij AA Gent en doet nu een hoogst verrassende overstap. Charleroi werd al vaker genoemd. RC Genk toont ook interesse maar Club Brugge zal zijn uiteindelijke bestemming worden. In Brugge is Wesley met een lichte vorm van meningitis nog enkele weken out. Ook Diaby is nog niet fit, zodat er nood is aan een bijkomende spits naast Jelle Vossen met het oog op de wedstrijden in de voorronde van de Champions League. Perbet moet die leemte invullen. De Fransman ondertekende een contract voor twee seizoenen, bevestigde blauw-zwart. Met de transfer is een bedrag van 1 miljoen euro gemoeid.



Coach Ivan Leko is heel tevreden met zijn nieuwste aanwinst: "Ik wou Jérémy er heel graag bij. Wesley Moraes is twee maand buiten strijd door een lichte vorm van Meningitis én Abdou Diaby komt pas terug uit een lange blessure. Voor de belangrijke Europese voorrondes was een direct inzetbare extra spits absoluut noodzakelijk. Jérémy past binnen dit profiel. Het is niet alleen een zeer goeie aanvaller maar ook een jongen met een fantastische mentaliteit. Vorig seizoen belandde hij op een zijspoor bij KAA Gent maar scoorde er toch nog 16 keer. In mijn gesprekken met hem merkte ik een enorme honger en drive, ik ben blij dat we hem aan de selectie kunnen toevoegen", klinkt het op de clubwebsite.