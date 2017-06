Everton kondigt transfer Onyekuru aan, Nigeriaan wordt meteen uitgeleend aan Anderlecht

Bewerkt door: MH

De overgang van de Nigeriaan Henry Onyekuru van eersteklasser Eupen naar de Engelse subtopper Everton is afgerond, zo maakte de Premier League-club vandaag bekend. Onyekuru tekende in Liverpool een contract tot medio 2022 en wordt meteen uitgeleend aan Anderlecht.

Met de transfer van de aanvaller zou een bedrag van acht miljoen euro gemoeid zijn, wat van Onyekuru in België de op een na duurste uitgaande transfer maakt in deze mercato. Eerder werd Rode Duivel Youri Tielemans immers voor een recordbedrag van net iets minder dan 25 miljoen euro getransfereerd van Anderlecht naar de Franse landskampioen AS Monaco.



Omdat Onyekuru nog maar pas Nigeriaans international is, komt hij nog niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland en dus drong er zich een tussentijdse oplossing op: een verhuur aan landskampioen RSC Anderlecht, waar er rekening gehouden wordt met een vertrek van topschutter Lukasz Teodorczyk. Al lijkt de belangstelling in de Poolse international na een mindere tweede seizoenshelft niet overweldigend. Onyekuru deed het na de winterstop een pak beter, met als kers op de taart tien doelpunten in evenveel wedstrijden in Play-off II, waardoor hij met een totaal van 22 stuks naast Teodorczyk aan de leiding kwam in de topschuttersstand. De titel van topschutter ging echter naar Teo, omdat hij meer doelpunten buitenshuis had gescoord.